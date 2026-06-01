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Wohnquartier Appartement de 5 pieces neuf de 133m avec 22m de terrasse au 14eme etage a kiriat yovel jerusalem

Jerusalem, Israel
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ID: 37310
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

Über den Komplex

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Neue 5-Zimmer-Wohnung von 133m2 mit 22m2 Terrasse auf der 14., 15. und 18. Etage in Kiriat Yovel Jerusalem. In der Nähe von Straßenbahn und Geschäften. Offene Aussicht. Parkplatz und Keller inbegriffen. Soforteintrag. Preis ab 4.350.000 Schekel, ohne unsere Agentur Gebühren.

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Jerusalem, Israel
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