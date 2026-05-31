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Wohnquartier Appartement a louer a jerusalem

Jerusalem, Israel
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ID: 37631
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

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Herzog 21 Kiryat Shmuel, Anfang Rehavia 6. Stock Aufzug 3 Zimmer Apartment Badezimmer mit Dusche Balkon mit herrlichem Blick Privates Dach mit Außenküche, Jacuzzi und spektakulärem Blick Gesichertes Zimmer (Mamad) Voll möbliert Architekturdesign

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Jerusalem, Israel
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