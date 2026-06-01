  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Opportunite speciale

Wohnquartier Opportunite speciale

Tel-Aviv, Israel
von
$781,000
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37468
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahmani, 31

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Spezielle Gelegenheit für Investoren. 2 neue Zimmer in einem Luxusgebäude unter Renovierung. Lieferung in 8 Monaten geplant. 100 Meter vom hochbegehrten Rothschild Boulevard entfernt.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$13,00M
Wohnviertel Superbe 4 chambres tour yoo avec parkings balcon et mamad
Tel-Aviv, Israel
von
$6,92M
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Netivot, Israel
von
$1,88M
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$3,37M
Wohnviertel Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Tel-Aviv, Israel
von
$10,20M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Opportunite speciale
Tel-Aviv, Israel
von
$781,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Wohnviertel Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Wohnviertel Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Wohnviertel Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Wohnviertel Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Alle anzeigen Wohnviertel Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Wohnviertel Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Jerusalem, Israel
von
$2,31M
Ein üppiges Penthouse von 170 m2 und 44 m2 Terrasse, im 17. Stock eines modernen und renommierten Gebäudes an der Grenze zwischen Bet Vegan und Kiryat Hayovel, eine strategische Lage 2 Schritte von allem entfernt. Dieses außergewöhnliche Anwesen verführt Sie mit seinen Volumina, natürlichem …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Wohnviertel Special investisseur
Aschkelon, Israel
von
$504,100
In der Nachbarschaft von Neot Ashkelon, 4 Zimmer gemietet 3800 NIS zu ergreifen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Wohnviertel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Wohnviertel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Wohnviertel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Wohnviertel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Wohnviertel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanja, Israel
von
$852,000
Wohnung mit einem sehr geräumigen Wohnzimmer, sehr klar und völlig unbeobachtet Blick. In der Nähe von Kikar und dem Strand. Ausgezeichnete Wohnung für Wohnung oder Investition
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen