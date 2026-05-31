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Wohnquartier Sublime appartement avec terrasse

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37739
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Abba Ahimeir, 19

Über den Komplex

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Neubau im Herzen von Ramat Aviv. Hochbau. Hochgeschoss mit Aufzug + 2 Parkplätze + Keller. 197m2 Wohnfläche + 40m2 Terrasse. High-End Wohnung perfekt für eine Familie, in der Nähe von Geschäften, Meer und Schulen.

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Tel-Aviv, Israel
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