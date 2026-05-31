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Wohnquartier SpEcial investisseur proche mer immeuble neuf

Bat Yam, Israel
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ID: 37515
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Herzl

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PRIME RENTATION - BAT YAM - NEAR SEA "boutique" Gebäude im Herzen des Zentrums von Bat Yam in einer ruhigen Straße mit direktem Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln. In der Nähe von Schulen, Kindergärten, medizinischen Zentren, Supermärkten, Synagogen und nur 5 Gehminuten vom Mittelmeer entfernt. Nachbarschaft in der Entwicklung - Grüne Räume Lokale Kinderwagen + Fahrräder mit Ladepunkt 3, 4 und 5 Stück verfügbar! Bankgarantien - Finanzierung nach dem bestehenden Baurecht - BAUGEWERBE FOLGUNG EINER GREEN CHARGE CAHIER - ATTRACTIVE PRICES / ZAHLUNG DER ARBEIT - Lieferung in 26 Monaten

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