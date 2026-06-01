Wohnquartier Duplex de standing dans le vieux nord

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Dizengoff, 312 The Great Synagogue of North Tel Aviv
Über den Komplex
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Luxus-Duplex im alten Norden!
In einer idealen Lage im alten Norden, am nördlichen Ende der Sokolov Street, nur wenige Schritte vom Park, dem Hafen, Cafés, Restaurants und öffentlichen Verkehrsmitteln – schöne 4-Zimmer-Duplex zum Verkauf!
100 m2 Wohnfläche + große Sonnenterrasse
Eingangsboden: geräumiges Wohnzimmer, Küche, Gästetoilette und große Terrasse von 20 m2
Untere Ebene:
Komfortable Elternsuite
Sicheres Zimmer (Mamad) + extra Zimmer
Badezimmer mit WC
Idealer Platz für ein Büro oder ein Familienzimmer
Preis : 6,720.000 ILS
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Tel-Aviv, Israel
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