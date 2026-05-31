Wohnquartier A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf

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VERKAUFEN – Schöne möblierte Wohnung in EILAT – Golf Residence
In der schönsten Residenz von Eilat, im Herzen eines exklusiven Komplexes mit Schwimmbad, Hamam, Grillplatz, Synagoge und 24-Stunden-Betreuer, entdecken Sie diese hervorragende Wohnung von 128 m2 mit 15 m2 Terrasse mit Meerblick.
Das Hotel liegt im 5. Stock mit 2 Aufzügen einschließlich eines von Shabbat.
Vollklimatisiert, mit Mamad und Privatparkplatz.
Das Plus: Diese Wohnung ist komplett möbliert und geschmackvoll ausgestattet verkauft. Legen Sie einfach Ihre Taschen runter.
Fläche: 128 m2
Terrasse : 15 m2 mit Meerblick
Preis: 2.650.000 Shekels
Ein seltenes Anwesen in einer Luxusresidenz, ideal für Hauptwohnsitz, Neben- oder Mietinvestition.
Für weitere Informationen oder für einen Besuch kontaktieren Sie uns.
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Eilat, Israel
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