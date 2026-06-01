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Wohnquartier Residence aquarelle ganei b

Eilat, Israel
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ID: 37200
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Be'er Scheva
  • Stadt
    Eilat
  • Adresse
    Lotus

Über den Komplex

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Im Stadtteil Ganei Bet von Eilat, in der renommierten Aquarelle Residenz, am Rand der Wüste und dem Roten Meer, Boutique-Gebäude mit Penthouse zum Verkauf gegenüber dem Tal. Dieses Gebäude besteht aus 2 Ebenen: - Ein Penthouse im 1. Stock mit privatem Eingang: 140 m2 Wohnfläche, 4 Schlafzimmer + Dach von 140 m2 mit Jacuzzi mit Blick auf das Paradies. - Ein Gartengrundstück mit privatem Eingang: 140 m2 Wohnfläche auf einer Ebene mit Garten von 250 m2, privater schneckenförmiger Pool und 4 Schlafzimmer. Jeder Level hat seinen eigenen privaten Eingang und kann separat oder in einer einzigen Charge verkauft werden. Preis des Grundgartens : 3750000 NIS Penthouse-Preis : 3650000 NIS

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