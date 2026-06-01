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Wohnquartier Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf

Jerusalem, Israel
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ID: 37309
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

Über den Komplex

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Ein üppiges Penthouse von 170 m2 und 44 m2 Terrasse, im 17. Stock eines modernen und renommierten Gebäudes an der Grenze zwischen Bet Vegan und Kiryat Hayovel, eine strategische Lage 2 Schritte von allem entfernt. Dieses außergewöhnliche Anwesen verführt Sie mit seinen Volumina, natürlichem Licht und Panoramablick. Es verfügt über 5 Zimmer, darunter eine geräumige Elternsuite. Eine Terrasse von 44 m2. Das Gebäude bietet eine elegante Lobby, 4 Lifte inklusive 3 Shabbat-Aufzüge, 2 Parkplätze und einen Keller. Praktische Nachbarschaft: Geschäfte, Schulen, Straßenbahn. Eine seltene Gelegenheit, Stehen, Komfort und die Lage der Wahl in Jerusalem zu kombinieren. (Dieser Preis beinhaltet nicht unsere Agenturkommission, die 2% ohne MwSt. beträgt)

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