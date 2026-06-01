  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra’anana
  4. Wohnquartier Rez de jardin 4 pieces plein centre raanana

Wohnquartier Rez de jardin 4 pieces plein centre raanana

Ra’anana, Israel
von
$4,29M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37123
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Schöne 4-Zimmer-Garten mit großem Hauptschlafzimmer und Garten. 2 Badezimmer, Semel Küche, mamad und Standard-Parkplatz. Großer Keller inklusive. Garten im Westen angenehm und ruhig. Das Hotel liegt im ruhigen Stadtzentrum, Synagoge Shifte nebenan.

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Givatayim, Israel
von
$5,88M
Wohnviertel Affaire prevoir renovation complete superbe localisation
Ra’anana, Israel
von
$2,46M
Wohnviertel Penthouse 4 piEces agamim
Aschkelon, Israel
von
$701,320
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$5,73M
Wohnviertel Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Tel-Aviv, Israel
von
$12,25M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Rez de jardin 4 pieces plein centre raanana
Ra’anana, Israel
von
$4,29M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Dans la city appartement 4 chambres
Wohnviertel Dans la city appartement 4 chambres
Wohnviertel Dans la city appartement 4 chambres
Wohnviertel Dans la city appartement 4 chambres
Wohnviertel Dans la city appartement 4 chambres
Alle anzeigen Wohnviertel Dans la city appartement 4 chambres
Wohnviertel Dans la city appartement 4 chambres
Aschkelon, Israel
von
$626,560
In der Nähe des Meeres, Stadtviertel, in der Nähe von Geschäften
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Wohnviertel Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Wohnviertel Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Wohnviertel Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Wohnviertel Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Wohnviertel Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Wohnviertel Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Tel-Aviv, Israel
von
$5,31M
Exklusives Wohnprojekt auf der Nahalat Benyamin Street: 5 Etagen Luxus-Boutique-Gebäude mit 23 Wohnungen und zwei außergewöhnlichen Penthouses mit Terrassen und privatem Jacuzzi. Apartments mit großzügiger Deckenhöhe und ordentlichen Oberflächen Ende 2028 Erhaltene Mittel Bankgarantien
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov
Tel-Aviv, Israel
von
$2,41M
Zum Verkauf – Geräumige 3-Zimmer-Wohnung Bograshov Das Hotel liegt in einer der gefragtesten Gegenden von Tel Aviv, in der Nähe des Strandes, Cafés, Restaurants, Geschäfte und Transport. Das Stadtteil Bograshov bietet eine pulsierende und zentrale Wohnumgebung, während die Wohnung und angene…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen