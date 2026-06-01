  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Chadera
  4. Wohnquartier Maison de reve meublee avec piscine a louer immediatement

Wohnquartier Maison de reve meublee avec piscine a louer immediatement

Chadera, Israel
von
$11,900
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37421
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Golda Meir

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement a louer a ben yehouda tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$6,200
Wohnviertel A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$2,27M
Wohnviertel Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$5,14M
Wohnviertel Jerusalem arnona
Jerusalem, Israel
von
$1,26M
Wohnviertel Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$5,68M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Maison de reve meublee avec piscine a louer immediatement
Chadera, Israel
von
$11,900
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble au coeur du quartier park
Wohnviertel Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble au coeur du quartier park
Wohnviertel Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble au coeur du quartier park
Wohnviertel Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble au coeur du quartier park
Wohnviertel Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble au coeur du quartier park
Alle anzeigen Wohnviertel Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble au coeur du quartier park
Wohnviertel Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble au coeur du quartier park
Chadera, Israel
von
$2,25M
BZH Neue Exklusivität bei RE/MAX Hadera, unsere Liebe, sofort zu ergreifen, im renommierten Villa V Projekt, geschätzt für seine Schönheit! Seine Vermögenswerte: - Geräumige und helle Wohnung von 4 + 1 Zimmer, - Schönes Gebäude mit Stein, Holz und Pflanzen, - Stufe 4/6, - Superb mirpeset-So…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique appartement de 3 5 pieces renove avec des prestations haut de gamme 80 m
Wohnviertel Magnifique appartement de 3 5 pieces renove avec des prestations haut de gamme 80 m
Wohnviertel Magnifique appartement de 3 5 pieces renove avec des prestations haut de gamme 80 m
Wohnviertel Magnifique appartement de 3 5 pieces renove avec des prestations haut de gamme 80 m
Wohnviertel Magnifique appartement de 3 5 pieces renove avec des prestations haut de gamme 80 m
Jerusalem, Israel
von
$1,03M
Zweite und letzte Etage (und die Hälfte) Vier Richtlinien Große Elternsuite Balkon von 8 m2 + Balkon auf dem Dach von 20 m2 (auch unter einer Soccah) Blick auf Ein Kerem Datenschutz In der Nähe einer Synagoge, Kindergärten, Bushaltestellen, Geschäfte und andere Annehmlichkeiten. Baugenehmig…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
von
$4,23M
Momento netanya Projekt Projektstatus Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Sie suchen ein neun netanya Projekt Dieses schöne Projekt ist für Sie gemacht Project Momento ist ein luxuriöser Komplex, der Haus und Geschäft strategisch verbindet, wen…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen