  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage

Wohnquartier La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage

Aschdod, Israel
von
$7,00M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37880
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Egoz

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Der Nugget!!! Neues Vorverkaufsprogramm in Marina a Ashdod, am nächsten zum Strand! Apartments 5 Zimmer, Lofts, Erdgeschoss mit Pool, Penthouse mit Pool. Vorteile: sonnig, am nächsten zu Booten, Promenade und Strand... Hochstehende Dienstleistungen, hochwertige Materialien. einzigartige Lage

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,60M
Wohnviertel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Tel-Aviv, Israel
von
$3,49M
Wohnviertel Opportunite exceptionnelle
Jerusalem, Israel
von
$1,47M
Wohnviertel Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Bat Yam, Israel
von
$923,000
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Ra’anana, Israel
von
$2,20M
Sie sehen gerade
Wohnquartier La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aschdod, Israel
von
$7,00M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Wohnviertel Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Wohnviertel Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Wohnviertel Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Wohnviertel Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Alle anzeigen Wohnviertel Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Wohnviertel Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Tel-Aviv, Israel
von
$2,34M
Exclusive – Chernichovsky Street, Bezall Projekt Shenkin Bezirk Große 3-Zimmer-Wohnung, sehr hell Nord / West ca. 87 m2 + 9 m2 Terrasse (ein Schlafzimmer auf der Innenseite des Gebäudes) Sicherheit 24/7 Sporthalle Parkplatz Höhle Möglichkeit kompletter Möbel Die Wohnung ist derzeit an eine…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Penthouse dans un immeuble bauhaus renove
Wohnviertel Penthouse dans un immeuble bauhaus renove
Tel-Aviv, Israel
von
$2,91M
Exklusives Marketing Nadlan Lev TLV. Bauhaus-Gebäude unter Renovierung. Gebäude mit Aufzug und Privatparkplatz. Hoher Boden, hochwertige Oberflächen. Lieferung in 12 Monaten
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet netanya centre ville
Wohnviertel Projet netanya centre ville
Wohnviertel Projet netanya centre ville
Wohnviertel Projet netanya centre ville
Wohnviertel Projet netanya centre ville
Alle anzeigen Wohnviertel Projet netanya centre ville
Wohnviertel Projet netanya centre ville
Netanja, Israel
von
$3,15M
Sun Garden Netanya Projekt Projektstatus Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Das Projekt befindet sich im Stadtzentrum von netanya genauer in der Straße Bellinsson in der Nähe der Kikar weniger als 15 Minuten zu Fuß und in der Nähe von Dach Pr…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen