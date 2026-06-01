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Wohnquartier Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36926
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Beeri, 27

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Zu verkaufen bei 29 rue Bari, eine angesehene und gesuchte Adresse. In der Nähe der Straßenbahn. Im renommierten Immobilienprogramm TAMA 38 des Entwickler Boulevard, derzeit in der Bauphase (Zahlung der Kosten und Erhalt der bevorstehenden Baugenehmigung)! 4-Zimmer-Wohnung (119 m2 Wohnfläche + 11 m2 Sonnenschirm) im 2. Stock. Fassade mit breiten Öffnungen. Orientierung: Süd und Osten. Optimales Layout. (Architekt: Gidi Bar Orian). Tiefgarage. Miete während des Baus (wie von einem Experten geschätzt). Geplante Lieferung: Sommer 2028.

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Tel-Aviv, Israel
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