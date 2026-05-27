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Wohnquartier Grand appartement familial de 5 pieces avec souccah en plein quartier park

Chadera, Israel
von
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ID: 36880
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera

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BZH RE/MAX Hadera präsentiert Sie exklusiv im Herzen des Parkviertels in Hadera, einem hervorragenden 5-Zimmer-Familien-Apartment mit Terrasse, um eine Soccah zu machen! Dieses helle und sorgfältig gepflegte Anwesen befindet sich im 1. Stock eines schönen Neubaus und bietet eine warme und ruhige Atmosphäre, gute Stimmungen! Ort: Ausgezeichnet! Am Eingang des gesuchten Viertels Park, neben dem Zugang zum EcoPark, befindet sich in der Nähe des Einkaufszentrums, Schulen, Transport, der Beth'Habad Francophone Park... Eigenschaften: - Ein großes und einladendes helles Wohnzimmer, - Eine moderne und funktionale Küche, - Ein dedizierter Speisesaal, - Eine schöne Terrasse, die als Soccah dienen kann! - Eine Master-Suite mit eigenem Bad und Ankleideraum, - 3 weitere komfortable Zimmer, darunter ein sicheres Zimmer (Mamad), - Ein Badezimmer mit Badewanne, - Gästetoiletten, - Ja. Zusätzlich: Klimaanlage, Gegensprechanlage und zwei Parkplätze! Im Gebäude: - Zwei Aufzüge, darunter einer von Chabat, - Eine schöne, gepflegte Lobby. Eine "religiös-freundliche" Wohnung, ideal für eine Familie auf der Suche nach Raum, Ruhe, Komfort und Qualität, in einem der angenehmen Gegenden von Hadera. Und eine ausgezeichnete Investition! ? Preis: 2.550.000 ? Für weitere Informationen oder einen Besuch vereinbaren: Rahel „Haya Benguigui RE/MAX Hadera Berufslizenz 313736

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