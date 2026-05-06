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Wohnquartier Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35956
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahmani, 31

Über den Komplex

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Zum Verkauf – Tour Meier, Tel-Aviv Entdecken Sie eine außergewöhnliche Wohnung in der renommierten Tour Meir, Symbol des Luxus im Herzen von Tel Aviv. Eine unvergleichliche Wohnumgebung mit Komfort, Eleganz und High-End-Services. Hauptmerkmale: Fläche: 148 m2 + 12 m2 Terrasse Boden 30 – Panoramablick, Südostausrichtung 4 geräumige und helle Zimmer Privater Parkplatz und Keller Wohnhaus für 3 Monate – Wohnung zum Verkauf Leistungen des Wohnorts: Schwimmbad, Fitnessraum, Sauna, Hamam, Jacuzzi, Billard Weinkeller im Gebäude Sicherheit 24/7 Geforderter Preis: 16,550.000 Gebühren der Agentur: 2 % + Mehrwertsteuer Premium Immobilien Lizenznummer: 31928721

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Tel-Aviv, Israel
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