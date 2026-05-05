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Wohnquartier Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage

Netanja, Israel
von
$811,200
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ID: 36285
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Ussishkin, 19

Über den Komplex

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Wohnung mit einem sehr geräumigen Wohnzimmer, sehr klar und völlig unbeobachtet Blick. In der Nähe von Kikar und dem Strand. Ausgezeichnete Wohnung für Wohnung oder Investition.

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Netanja, Israel
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