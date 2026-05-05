  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Rare a jerusalem

Wohnquartier Rare a jerusalem

Jerusalem, Israel
von
$1,86M
;
13
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36306
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Eliyahu Hakim, 28

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Zu verkaufen – Armon Hanatsiv, Eliyahu Hakim Street Charmantes Familienhaus mit Garten und Nebengebäude In der gesuchten Gegend von Armon Hanatsiv, entdecken Sie dieses angenehme Haus in Dou mishpahti von ca. 140 m2, verteilt auf zwei Ebenen und bietet eine helle und funktionale Wohnumgebung. ? Erdgeschoss Großes Wohnzimmer, offene und moderne Küche, einstöckiges Zimmer und Gästetoilette ?️ Boden • 3 Schlafzimmer (Originalkonfiguration: 4 Schlafzimmer), Master-Suite mit Bad, zusätzliches Badezimmer ? Außen • Großer Garten, angenehm und ohne gegenüber • Privater Parkplatz ✨ Seltener Vermögenswert: Ein 3 Zimmer Nebengebäude, ideal zur Miete oder zum unabhängigen Raum. ? Preis beantragt: 5,500.000 NIS

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$997,100
Wohnviertel Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Ra’anana, Israel
von
$3,49M
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Jerusalem, Israel
von
$1,22M
Wohnviertel Cottage triplex rare
Jerusalem, Israel
von
$1,88M
Wohnviertel TrEs bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$354,900
Sie sehen gerade
Wohnquartier Rare a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,86M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel 4 pieces moderne proche de rothschild
Wohnviertel 4 pieces moderne proche de rothschild
Tel-Aviv, Israel
von
$1,52M
Fall zu nehmen! Modernes Gebäude in einer Sackgasse auf der Mazeh Street. 4 Zimmer modern, hell und grün. Aufzug und Privatparkplatz am Cadastre
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique 4 pieces avec terrasse vue mer
Wohnviertel Magnifique 4 pieces avec terrasse vue mer
Wohnviertel Magnifique 4 pieces avec terrasse vue mer
Wohnviertel Magnifique 4 pieces avec terrasse vue mer
Wohnviertel Magnifique 4 pieces avec terrasse vue mer
Wohnviertel Magnifique 4 pieces avec terrasse vue mer
Wohnviertel Magnifique 4 pieces avec terrasse vue mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,75M
Standhaus 50m vom Meer entfernt. Schöne 4 Zimmer von 90m2 + 14m2 Terrasse Meerblick. Hochgeschoss, sehr hell, Luxus-Wohnung, 2 Bäder, 2 Toiletten, Cadastre Parkplatz! Einzigartiges Produkt ausschließlich
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Alle anzeigen Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$1,52M
Leben Sie sicher, frei, in einer warmen und eleganten Umgebung. Diese Senior-Service-Residenz wurde für diejenigen entwickelt, die volle Autonomie erhalten möchten, während eine sichere, freundliche und High-End-Umgebung genießen. Absolute Sicherheit – tägliche Gelassenheit 24/7-Sicherheit m…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen