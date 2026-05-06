  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier 3 pieces quartier afridar recent

Wohnquartier 3 pieces quartier afridar recent

Aschkelon, Israel
von
$540,600
06.05.26
$540,600
05.05.26
$537,420
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35658
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    HaLilac

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
3 Stück, gute Investition

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Jardin au tabo
Jerusalem, Israel
von
$4,90M
Wohnviertel Bel appartement avec terrasse dans un immeuble neuf projet de qualite
Netanja, Israel
von
$992,800
Wohnviertel Neuf vue sur la mer
Naharija, Israel
von
$639,200
Wohnviertel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Tel-Aviv, Israel
von
$3,70M
Wohnviertel Magnifique 4 pieces a la marina dashdod
Aschdod, Israel
von
$4,50M
Sie sehen gerade
Wohnquartier 3 pieces quartier afridar recent
Aschkelon, Israel
von
$540,600
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,77M
Neues Projekt von 4 Gebäuden von 10 und 12 Etagen mit Wohnungen von 3 bis 6 Zimmern. Das Hotel liegt im Stadtteil Katamonim, in der Nähe von Katamon Hayeshana, 5 Gehminuten von der Rachel Imenou Street, in der Nähe der Cafés und Restaurants der Emek Refaim Street, 5 Gehminuten vom Stadtzentr…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Immeuble neuf 3p ascenseur parking mamad et terrasse
Wohnviertel Immeuble neuf 3p ascenseur parking mamad et terrasse
Wohnviertel Immeuble neuf 3p ascenseur parking mamad et terrasse
Wohnviertel Immeuble neuf 3p ascenseur parking mamad et terrasse
Wohnviertel Immeuble neuf 3p ascenseur parking mamad et terrasse
Alle anzeigen Wohnviertel Immeuble neuf 3p ascenseur parking mamad et terrasse
Wohnviertel Immeuble neuf 3p ascenseur parking mamad et terrasse
Tel-Aviv, Israel
von
$4,760
Neues Luxusgebäude 2 Minuten von Rothschild entfernt. Sehr hochwertige Oberflächen. Große 3 Zimmer mit großem Balkon. Aufzug + Parkplatz + mamad. Voll ausgestattete Küche / 2 Toiletten. Sofort verfügbar
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement entierement renove de 4 pieces 84m ramot alef jerusalem
Wohnviertel Appartement entierement renove de 4 pieces 84m ramot alef jerusalem
Wohnviertel Appartement entierement renove de 4 pieces 84m ramot alef jerusalem
Wohnviertel Appartement entierement renove de 4 pieces 84m ramot alef jerusalem
Wohnviertel Appartement entierement renove de 4 pieces 84m ramot alef jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement entierement renove de 4 pieces 84m ramot alef jerusalem
Wohnviertel Appartement entierement renove de 4 pieces 84m ramot alef jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,80M
Komplett renovierte 4-Zimmer-Wohnung 84m2 – Ramot Alef, Jerusalem Zweiter Stock, ohne Aufzug. 4 Zimmer von 84m2 im 2. Stock Wohnzimmer, Esszimmer 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 2 Toiletten Klimaanlage, Warmwasserbereitergas, Pulverchemie Panzertür, Grills, Rollläden Ausstellung: Ost-West. …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen