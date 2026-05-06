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Wohnquartier Netanya volume lumiere et mer a pied

Netanja, Israel
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ID: 35786
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Kikar HaAtzmaut, 3

Über den Komplex

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Netanya verführt durch seine lebendige Umgebung zwischen Stränden, Spaziergängen und lebendigem Stadtleben. Jerusalem Straße, nur 2 Minuten von den Stränden entfernt, bietet diese Wohnung früher 5 Zimmer, die in 4 Zimmer umgewandelt wurden, schöne Mengen auf 130 m2. Das Hotel liegt auf der 7. Etage, es genießt eine schöne 16 m2 Mirpeset, ideal für die genießen im Freien das ganze Jahr über. ✔️ Parkplatz ✔️ Höhle ✔️ Netter Empfangsbereich ✔️ Familienpotential oder Nebenwohnsitz Eine echte Chance auf den Sektor.

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Netanja, Israel
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