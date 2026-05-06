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Wohnquartier A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35738
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahum Sokolov, 60

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4-Zimmer-Wohnung ideal für Familien! Boulevard Nordau, im alten Norden *RAYK Group Quality Project* Exklusiv ✨ 116 m2 Wohnfläche ✨ Sonnenterrasse von 10 m2 ✨ 4 Stücke mit optimalem Layout ✨ Privater Parkplatz mit Roboter ✨ Nord-West-Ausrichtung *** Verfügbarkeit: August 2028** Keine Agenturgebühren

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Tel-Aviv, Israel
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