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Wohnquartier Special investisseurs

Aschkelon, Israel
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ID: 36142
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

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Neot Ashkelon Bezirk, 3 Zimmer renoviert, um zu erfassen

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Aschkelon, Israel
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