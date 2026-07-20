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Wohnquartier Superbe penthouse proche mer vieux nord

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38314
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dizengoff, 213

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Hervorragendes Penthouse zum Verkauf in Tel-Aviv, im alten Norden, nur wenige Schritte vom Meer entfernt! Neubau. 7. Stock auf 7 mit direktem Aufzug in der Wohnung. 4,5 Zimmer. 2 Badezimmer. 132m2 + 33m2 Dachterrasse mit Meerblick. 4 Ausstellungen. Mamad. Preis: 9.690.000

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