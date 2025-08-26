  1. Realting.com
  Wohnquartier La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage

Aschdod, Israel
$2,25M
26.08.25
14.07.25
$2,11M
5
ID: 26799
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Français Français
Der Nugget!!! Neues Vorverkaufsprogramm in Marina a Ashdod, am nächsten zum Strand! Apartments 5 Zimmer, Lofts, Erdgeschoss mit Pool, Penthouse mit Pool. Vorteile: sonnig, am nächsten zu Booten, Promenade und Strand... Hochstehende Dienstleistungen, hochwertige Materialien. einzigartige Lage

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel

