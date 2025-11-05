  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite

Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite

Jerusalem, Israel
von
$1,05M
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 32818
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 04.11.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
von
$1,37M
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,05M
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanja, Israel
von
$959,680
Wohnviertel Dernier appartement A vendre dans projet rue kehilat eden kerem atemanim
Tel-Aviv, Israel
von
$3,60M
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$989,670
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Jerusalem, Israel
von
$1,05M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Wohnviertel Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Wohnviertel Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Wohnviertel Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Wohnviertel Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Wohnviertel Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Wohnviertel Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Aschdod, Israel
von
$686,771
Neues Immobilienprogramm von 3 Zimmern in Ashdod – Lieferung in 26 Monaten Entdecken Sie ein außergewöhnliches Immobilienprojekt im Herzen von Ashdod, im Bau, mit Lieferung in nur 26 Monaten geplant. Diese neue hochkarätige Residenz liegt auf 8 Etagen und genießt eine privilegierte Lage: in…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet immobilier
Wohnviertel Projet immobilier
Wohnviertel Projet immobilier
Wohnviertel Projet immobilier
Wohnviertel Projet immobilier
Wohnviertel Projet immobilier
Aschkelon, Israel
von
$584,805
Ein einzigartiges Wohnprojekt, das die Essenz des Luxuslebens in einem lebendigen und boomenden Stadtteil Ashkelon neu definiert. Vier 9-stöckige Gebäude und 102 3, 4 und 5-Zimmer-Wohnungen, Erdgeschoss, Penthäuser und Mini-Penthouses. Alle Apartments sind sorgfältig gestaltet und ordentlich…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Alle anzeigen Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$599,800
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen