  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. tanjung skuie
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in tanjung skuie, Indonesien

häuser
3
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Aparthotel Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Aparthotel Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Aparthotel Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Aparthotel Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Aparthotel Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Alle anzeigen Aparthotel Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
Aparthotel Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
tanjung skuie, Indonesien
von
$89,990
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Zu verkaufen: 80 Jahre Pacht Entdecken Sie diese 3-Zimmer-Wohnung in Sunut Lombok. Diese geräumige Wohnanlage mit drei Schlafzimmern und einem Wohnzimmer eignet sich perfekt für große Familien oder eine Gruppe von Freunden, die zusätzliche Räume für verschiedene Zwecke benötigen. Das Apartm…
Bauherr
Arya Properties
Eine Anfrage stellen
Aparthotel Villa project showcasing glamp villa
Aparthotel Villa project showcasing glamp villa
Aparthotel Villa project showcasing glamp villa
Aparthotel Villa project showcasing glamp villa
Aparthotel Villa project showcasing glamp villa
Alle anzeigen Aparthotel Villa project showcasing glamp villa
Aparthotel Villa project showcasing glamp villa
tanjung skuie, Indonesien
von
$34,990
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Zu verkaufen: 80 Jahre verpachtete Glamp-Villen mit 1 Schlafzimmer, Vorstellung der Glamp-Villa auf der bezaubernden Insel Lombok. Wenn Sie eine preisgünstige Unterkunft suchen, ist unsere Villa mit einem Schlafzimmer im Glamping-Stil genau das Richtige für Sie könnte die ideale Wahl für …
Bauherr
Arya Properties
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen