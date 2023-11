Canggu, Indonesien

von €242,962

71–154 m² 4

Kapitulation vor: 2024

Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! Villen in einem beliebten Touristenziel in Bali in der Region Changu. Studio mit einem oder zwei Schlafzimmern ( 80,7 - 154,1 ) vollständig fertiggestellt und schlüsselfertige Möbel gemäß dem Designprojekt. Mit großen Panoramafenstern. In den Villen gibt es eine Terrasse mit einem Swimmingpool, einem Wasserfall, einem Raum für Yoga und Entspannung, einem Arbeitsbereich am Fenster. Die Villen eignen sich sowohl für einen ständigen Wohnsitz als auch für Investitionen, eine durchschnittliche jährliche Steigerung von 20% sowie eine jährliche Mieterhöhung von 15%. Umgeben von dem Komplex gibt es viele Annehmlichkeiten: - Balis beliebtester Strand ist 750 Meter entfernt; - 980 Meter vom Finns Recreation Club und dem Atlas Beach Club — entfernt, den bekanntesten Clubs; - 1.230 Meter Montessori Bali Schule — innovative Schule mit einem berühmten Bildungsprogramm - 500 Meter von der Tamora Gallery — für Premium-Einkäufe - Erstklassige Restaurants: Kong, Bokashi, riesig auf 1.500 Metern. Gleichzeitig werden alle Villen gleichzeitig gebaut, was unnötigen Lärm und Unbehagen vom benachbarten Bau ausschließt. Schreiben oder rufen Sie an und informieren Sie uns über den Erwerb von Immobilien. Warum ist es für Sie von Vorteil: - Wir wählen Immobilien in Bali für Ihr Budget aus und wünschen völlig KOSTENLOS; - Die durchschnittliche Rendite der Mietwohnungen im Jahr beträgt 15-20%. Wir bieten nur rentable Einrichtungen, sowohl zur Vermietung als auch für einen dauerhaften Aufenthalt; - Der Preis für Immobilien in Bali wächst um etwa 15-20%; - Wir sind ein exklusiver Vertreter von Top-Entwicklern. Wir werden die besten Einrichtungen zu den günstigsten Preisen anbieten; - Wir helfen bei der Erlangung einer sicheren Transaktion und bei der Verwaltung von Immobilien; - Treffen, zeigen und erzählen Sie alles über Immobilien und das Leben in diesem schönen Land; - Rechtliche Unterstützung vom Beginn bis zum Ende der Transaktion als Geschenk; - Interessante, komfortable Raten.