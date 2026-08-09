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Thessaloniki
6
Thermi Municipality
20
Thermaikos Municipality
37
Thermi
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Ferienhaus in Assiros, Griechenland
Ferienhaus
Assiros, Griechenland
Fläche 240 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 240 qm in den Vororten von Thessaloniki. Zu verkaufen: ei…
$802,882
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Nea Apollonia, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Nea Apollonia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 90 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 90 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Haus besteht aus 3 …
$270,987
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 94 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 94 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das Erd…
$305,065
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Epanomi, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 560 m²
Zu verkaufen 5-stöckiges Haus von 560 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das Un…
$649,390
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Nea Michaniona, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Nea Michaniona, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 200 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 200 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das Er…
$448,669
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Drymos, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Drymos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 248 m²
Zu verkaufen 3 -stöckiges Haus von 248 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das E…
$318,791
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Nea Malgara, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Nea Malgara, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 155 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 155 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Haus besteht a…
$129,878
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Nea Michaniona, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Nea Michaniona, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 90 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Haus besteht au…
$153,492
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Kavallari, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Kavallari, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 345 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 345 qm in Thessaloniki. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzim…
$342,406
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Nea Michaniona, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Nea Michaniona, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 230 m²
Zu verkaufen 3 -stöckiges Haus von 230 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das U…
$393,835
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Lagyna, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Lagyna, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 525 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 525 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteh…
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Ferienhaus in Thermaikos Municipality, Griechenland
Ferienhaus
Thermaikos Municipality, Griechenland
Fläche 660 m²
Einfamilienhaus in Ano-Perea mit Panoramablick In einer prestigeträchtigen Gegend, nur 2 km …
$1,02M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Epanomi, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 199 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 199 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das U…
$413,248
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Epanomi, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 4-stöckiges Haus von 300 qm in den Vororten von Thessaloniki. Der Untergeschoss…
$397,832
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Thermi, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Thermi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 376 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 376 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteh…
$531,319
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Ferienhaus in Thermaikos Municipality, Griechenland
Ferienhaus
Thermaikos Municipality, Griechenland
Fläche 200 m²
Zu verkaufen. Ein Cottage Uneder Bau im Vorort Thessaloniki. 90% der Bauarbeiten sind bereit…
$507,705
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Zagkliveri, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Zagkliveri, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 210 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 210 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Haus besteht aus 4…
$377,827
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Epanomi, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 350 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 350 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Erdgeschoss b…
$625,776
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Ferienhaus in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 70 m²
Zu verkaufen verfallene Wohnung, 1-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 70 Quadratmeter…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 280 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 280 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteht au…
$732,039
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Ferienhaus in Nea Michaniona, Griechenland
Ferienhaus
Nea Michaniona, Griechenland
Fläche 50 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus mit einer Fläche von 50 Quadratmetern in den Vororten von Thes…
$97,527
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Vasilika, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Vasilika, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 200 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das Un…
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Ferienhaus 9 Schlafzimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
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Thermaikos Municipality, Griechenland
Schlafräume 9
Fläche 300 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 300 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteh…
$667,100
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Vasilika, Griechenland
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Vasilika, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 250 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm in Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$354,213
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Ferienhaus in Nea Malgara, Griechenland
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Nea Malgara, Griechenland
Fläche 110 m²
Verkauf 1-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 110 Quadratmetern in Thessaloniki. Das F…
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Ferienhaus 12 Schlafzimmer in Oreokastro Municipality, Griechenland
Ferienhaus 12 Schlafzimmer
Oreokastro Municipality, Griechenland
Schlafräume 12
Fläche 650 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 650 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Erdgeschoss b…
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Oreokastro Municipality, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Oreokastro Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 235 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 235 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss beste…
$944,567
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Ferienhaus in Nea Michaniona, Griechenland
Ferienhaus
Nea Michaniona, Griechenland
Fläche 335 m²
Zum Verkauf steht ein luxuriöses Einfamilienhaus von 335 qm in Agia Triada (Thessaloniki), g…
$495,849
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Irakleio, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Irakleio, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Neo Heraklion nördlich von Athen Ag. Triada Bereich, freistehendes Haus von 100 qm 2 Stockwe…
$302,995
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Nea Michaniona, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Nea Michaniona, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 350 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 350 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss beste…
$599,846
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