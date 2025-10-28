Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Thessaloniki
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garage

Wohnungen mit Garage in Regionalbezirk Thessaloniki, Griechenland

Thessaloniki
183
Municipality of Thessaloniki
590
Thessaloniki Municipal Unit
584
Thermi
374
Zeig mehr
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Stockwerk 2/8
Zu verkaufen – eine Luxuswohnung 125 qm in Kalamaria, Thessaloniki. Die Wohnung befindet …
$529,386
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 1
Zum Verkauf steht eine helle und gemütliche Wohnung, die sich in einer perfekten Lage befind…
$442,124
Eine Anfrage stellen
