Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Eleftherio - Kordelio Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Eleftherio Kordelio Municipal Unit, Griechenland

;
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kordelio Evosmos Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Objekt-Code: HPS3621 - Ferienwohnung FOR SALE in Eleftherio-Kordelio Zentrum für € 199,000. …
$229,020
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Eleftherio Kordelio Municipal Unit, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen