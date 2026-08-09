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Wohnungen in Regionalbezirk Thessaloniki, Griechenland

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Thessaloniki
282
Thermi
359
Thessaloniki Municipal Unit
230
Municipality of Thessaloniki
230
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779 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Band Aktionspreis
Wohnung 1 Schlafzimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 1/4
Zum Verkauf steht eine Wohnung mit 43 m2 komfortablem Wohnraum im ersten Stock eines gepfleg…
$165,322
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 1/3
Diese Wohnung in Peraia bietet 44 Quadratmeter voll möblierten Wohnraum im ersten Stock eine…
$155,325
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Wohnung in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 70 m²
Wohnung zum Verkauf von 70 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im erste…
$84,179
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Wohnung in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 30 m²
Zu verkaufen Wohnung von 30 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im drit…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 1/3
Im ersten Stock eines dreistöckigen Gebäudes in Peraia ist diese 44 Quadratmeter große Wohnu…
$155,829
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Wohnung in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 100 m²
Zu verkaufen Wohnung von 100 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im ach…
Preis auf Anfrage
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Wohnung in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 72 m²
Wohnung zum Verkauf von 72 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im dritt…
$322,878
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Wohnung in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 104 m²
Zum Verkauf Duplex-Bereich von 104 qm in Thessaloniki im Bau. Die Duplex befindet sich auf 2…
$414,693
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Wohnung in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 88 m²
Zum Verkauf Duplex-Bereich von 88 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Duplex befindet sich au…
$334,058
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Wohnung in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 60 m²
Zu verkaufen Wohnung von 60 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im Erdg…
$123,256
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Wohnung in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 29 m²
Zu verkaufen Wohnung von 29 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im sech…
$134,775
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Wohnung in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 120 m²
Zum Verkauf Duplex-Bereich von 120 Quadratmetern in Thessaloniki im Bau. Die Duplex befindet…
$483,808
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Wohnung in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 65 m²
Wohnung zum Verkauf von 65 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im erste…
$123,386
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Wohnung in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 100 m²
Zum Verkauf Duplex-Bereich von 100 Quadratmetern in Thessaloniki im Bau. Die Duplex befindet…
$403,173
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Wohnung in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 51 m²
Wohnung zum Verkauf von 51 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im fünft…
$288,284
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Wohnung in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 100 m²
Verkauf: Wohnung 100 m2 mit Lager 30 m2. 🔹 Fläche: 100 m2 (net), + 30 m2 Lagerfläche 🔹 Bod…
$208,985
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Wohnung 3 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 3
Diese bemerkenswerte 130 Quadratmeter große Wohnung in Toumba, Thessaloniki, verbindet auf w…
$347,219
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Property Code: HPS4677 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 490.000 . This 142.00…
$563,918
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Objekt-Code: HPS5701 - Wohnung FOR SALE in Thermi Zentrum für € 150.000 . Diese 55 m2. Das A…
$172,628
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Objekt-Code: HPS5835 - Wohnung FOR SALE in Thermi Zentrum für € 135.000 . Diese 50,92 qm. Da…
$157,017
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 181 m²
Objekt-Code: HPS3799 - Maisonette FÜR SALE in Kalamaria Karampournaki für € 867.109 . Diese …
$1,01M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 98 m²
Objekt-Code: HPS5861 - Wohnung FOR SALE in Thermi Zentrum für € 261.000 . Diese 98,43 qm. Da…
$304,401
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung 5 Schlafzimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 147 m²
Zu verkaufen Wohnung von 147 qm in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im Halbkeller. Es…
$330,598
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Thermi, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Thermi, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 108 m²
Objekt-Code: HPS5866 - Wohnung FOR SALE in Thermi Zentrum für € 340.000 . Diese 108.00 m2. D…
$396,143
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 166 m²
Objekt-Code: HPS4860 - Maisonette FÜR SALE in Thessaloniki Ano Toumpa für € 600.000 . Diese …
$690,512
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Objekt-Code: HPS5237 - Maisonette FOR SALE in Thermi Center für € 470.000 . Diese 151.64 m2 …
$545,304
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Objekt-Code: HPS4583 - Wohnung FOR SALE in Efkarpia Zentrum für € 178.000 . Diese 89 m2. Das…
$204,852
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Property Code: HPS5387 - Apartment FOR SALE in Kalamaria Agios Ioannis for € 210.000 . This…
$241,679
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
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Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 60 m²
Zu verkaufen Wohnung von 60 qm in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es…
$126,211
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
Objekt-Code: HPS5546 - Wohnung FOR SALE in Thermi Zentrum für € 450.000 . Diese 139,42 m2. D…
$517,884
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