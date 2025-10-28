Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Thessaloniki
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Regionalbezirk Thessaloniki, Griechenland

Thessaloniki
183
Municipality of Thessaloniki
590
Thessaloniki Municipal Unit
584
Thermi
374
Zeig mehr
3 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Stockwerk 1
This stunning 117 sq.m. apartment in Kalamaria, Thessaloniki, offers a combination of elegan…
$499,883
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Studio 1 zimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 1/4
Apartment -studio zum Verkauf in einer Wohnanlage im Bau in der Gegend von Perea in Thessalo…
$148,802
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 4/4
Zum Verkauf steht eine 95 m² große Wohnung in Peraia im 4. Stock mit zentraler Ölheizung. Di…
$232,697
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Thessaloniki

studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Regionalbezirk Thessaloniki, Griechenland

mit Garage
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen