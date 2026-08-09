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Studios in Regionalbezirk Thessaloniki, Griechenland

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Thermi
3
Thermaikos Municipality
4
9 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Thessaloniki, Kommando: Verkaufen DIHORA Wohnung 34 qm im Erdgeschoss ideal für die Ausbeutu…
$76,161
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Studio 1 zimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Studio 1 zimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 1
Zu verkaufen: neu gebautes 42 qm großes Studio im 1. Stock in Peraia, nur 80 Meter vom Meer …
$145,225
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Studio 1 Schlafzimmer in Thermi, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Thermi, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Objekt-Code: HPS5837 - Studio FOR SALE in Thermi Center für € 155.000 . Diese 50.00 mq. Das …
$180,278
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LDV InvestLDV Invest
Studio 1 zimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Studio 1 zimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 1
Zu verkaufen: neu gebautes 43 qm großes Studio im 1. Stock in Peraia, nur 80 Meter vom Meer …
$174,270
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Studio in Thermaikos Municipality, Griechenland
Studio
Thermaikos Municipality, Griechenland
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Property Code: HPS5763 - Studio FOR SALE in Thermaikos Peraia for € 118.000 . This 33.00 sq…
$135,801
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Studio 1 zimmer in Ampelokipi Menemeni Municipality, Griechenland
Studio 1 zimmer
Ampelokipi Menemeni Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 1
Zum Verkauf: Ein renoviertes Studio mit 38 m², gelegen in der Kapetan Agra Straße 3 in Ampel…
$81,285
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Studio 1 Schlafzimmer in Thermi, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Thermi, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Objekt-Code: HPS5839 - Studio FOR SALE in Thermi Center für € 150.000 . Diese 50.00 mq. Das …
$174,463
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Studio 1 zimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Studio 1 zimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 1/4
Apartment -studio zum Verkauf in einer Wohnanlage im Bau in der Gegend von Perea in Thessalo…
$148,635
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Studio 1 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 1/3
RESIDENCE   Location –  Kalamaria   Available for sale first floor apartment wit…
$89,168
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Thessaloniki, Griechenland

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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