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Wohnungen in Neapoli Municipal Unit, Griechenland

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Wohnung 2 Schlafzimmer in Milatos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Milatos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 56 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 56 qm in Kreta. Die Wohnung hat 2 Ebenen. 1. Stock besteht a…
$265,659
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Immobilienangaben in Neapoli Municipal Unit, Griechenland

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