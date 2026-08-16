Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Athen-Süd
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Regionalbezirk Athen-Süd, Griechenland

;
Municipality of Glyfada
50
Municipality of Alimos
33
Municipality of Agios Dimitrios
25
Municipality of Palaio Faliro
10
Zeig mehr
138 immobilienobjekte total found
Villa in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Villa
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 816 m²
Zu verkaufen 5-stöckige Villa von 816 qm in Attika. Der Keller besteht aus 3 Schlafzimmern, …
$2,36M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 147 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 147 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss be…
$1,30M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 234 m²
Zu verkaufen Maisonette von 234 qm in Athen .Die Maisonette hat 2 Werte. Das Erdgeschoss bes…
$767,461
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Reihenhaus in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 203 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 203 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 3. Stock beste…
$2,73M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 760 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 760 qm in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlafz…
$5,02M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Villa
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 240 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 240 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$923,403
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Reihenhaus in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 174 m²
Zu verkaufen Maisonette von 174 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Werte. Das Erdgeschoss be…
$472,283
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Haus 2 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Die Maisonette befindet sich in einem beliebten Touristendorf Kallithea 450 Meter zum Sandst…
$289,185
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 208 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 208 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 3. Stock beste…
$2,73M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Glyfada, Griechenland
Fläche 132 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 132 qm in Athen. Die Maisonette hat eine Ebene. Ein herrlic…
$720,232
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 145 m²
Verkauf Maisonette von 145 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 4. Stock besteht aus 3 …
$401,441
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 70 qm in Attika. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Woh…
$242,045
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Municipality of Glyfada, Griechenland
Villa
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 380 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 380 qm in Athen. Der Keller besteht aus einem Schlafzimmer…
$1,77M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Alimos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Alimos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Alimos Pani Hügel, südlich von Athen, Maisonette von 200 m2 2-Ebene 3.-4. Stock in ausgezeic…
$1,22M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Municipality of Alimos, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Alimos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 256 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 256 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 6. Stock beste…
$3,48M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Fläche 215 m²
2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 215 Quadratmetern in Attica. Die erste Etage bes…
$354,195
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 245 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 245 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. 7. Stock beste…
$1,53M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 470 m²
Zu verkaufen Maisonette von 470 Quadratmetern in Athen .Die Maisonette hat 4 Werte. Das Unte…
$1,42M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Municipality of Alimos, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Alimos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 136 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 136 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 8. Stock beste…
$974,085
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Municipality of Alimos, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Alimos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 115 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 115 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 5. Stock beste…
$1,39M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Municipality of Alimos, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Alimos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 134 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 134 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 6. Stock beste…
$873,724
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Municipality of Alimos, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Alimos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 151 m²
Verkauf Maisonette von 151 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 5. Stock besteht aus Wo…
$1,00M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 325 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 325 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 4. Stock beste…
$6,49M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Fläche 310 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 310 qm in Athen. Ein herrlicher Blick auf die Stadt, das Me…
$843,564
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Alimos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Alimos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 152 m²
Verkauf -- Wohnhaus -- Athen Süd: Alimos - Ano Kalamaki 152 m2, 3 Schlafzimmer, 2. Stock, Ba…
$291,341
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 245 m²
Zum Verkauf unter Bau Maisonette von 245 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 4. Stock …
$4,25M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Villa
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 160 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus einem Abstel…
$2,48M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Municipality of Alimos, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Alimos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 243 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 243 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 2. Stock beste…
$3,01M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Glyfada südlich von Athen Aixoni Bereich, im Bau Luxus Maisonette 155mq.m gebaut nach hohen …
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 9 Schlafzimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Ferienhaus 9 Schlafzimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 9
Fläche 564 m²
Zu verkaufen 4-stöckiges Haus von 564 qm in Athen. Der Untergeschoss besteht aus einem Abste…
$1,53M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Athen-Süd

villen
cottages
reihenhäuser

Immobilienangaben in Regionalbezirk Athen-Süd, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen