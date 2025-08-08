Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser mit Swimmingpool in Regionalbezirk Athen-Süd, Griechenland

Municipality of Glyfada
75
Municipality of Palaio Faliro
51
Municipality of Elliniko Argyroupoli
26
Municipality of Alimos
22
5 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 305 m²
Kato Elliniko südlich von Athen, Maisonette 305 qm ultra-luxuriöse Konstruktion in einem bes…
$2,91M
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Glyfada südlich von Athen Aixoni Bereich, im Bau Luxus Maisonette 128mq.m gebaut nach hohen …
$1,05M
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Glyfada südlich von Athen Aixoni Bereich, im Bau Luxus Maisonette 155mq.m gebaut nach hohen …
$1,05M
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Glyfada Süd in der Nähe des Zentrums der Gemeinde maisonette 130 neu gebaut Luxus-Bau von ho…
$992,190
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 155 m²
Glyfada südlich von Athen Aixoni Bereich, im Bau Luxus Maisonette 155mq.m gebaut nach hohen …
$1,34M
