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Stadthäuser in Regionalbezirk Athen-Süd, Griechenland

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Municipality of Glyfada
31
Municipality of Alimos
28
Municipality of Agios Dimitrios
4
Municipality of Palaio Faliro
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77 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 147 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 147 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss be…
$1,30M
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Reihenhaus in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 234 m²
Zu verkaufen Maisonette von 234 qm in Athen .Die Maisonette hat 2 Werte. Das Erdgeschoss bes…
$767,461
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Reihenhaus in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 203 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 203 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 3. Stock beste…
$2,73M
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Reihenhaus in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 174 m²
Zu verkaufen Maisonette von 174 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Werte. Das Erdgeschoss be…
$472,283
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Reihenhaus in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 208 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 208 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 3. Stock beste…
$2,73M
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Reihenhaus in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Glyfada, Griechenland
Fläche 132 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 132 qm in Athen. Die Maisonette hat eine Ebene. Ein herrlic…
$720,232
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Reihenhaus in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 145 m²
Verkauf Maisonette von 145 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 4. Stock besteht aus 3 …
$401,441
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Reihenhaus in Municipality of Alimos, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Alimos, Griechenland
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Fläche 256 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 256 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 6. Stock beste…
$3,48M
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Reihenhaus in Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 245 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 245 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. 7. Stock beste…
$1,53M
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Reihenhaus in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 470 m²
Zu verkaufen Maisonette von 470 Quadratmetern in Athen .Die Maisonette hat 4 Werte. Das Unte…
$1,42M
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Reihenhaus in Municipality of Alimos, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Alimos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 136 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 136 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 8. Stock beste…
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Reihenhaus in Municipality of Alimos, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Alimos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 115 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 115 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 5. Stock beste…
$1,39M
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Reihenhaus in Municipality of Alimos, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Alimos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 134 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 134 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 6. Stock beste…
$873,724
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Reihenhaus in Municipality of Alimos, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Alimos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 151 m²
Verkauf Maisonette von 151 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 5. Stock besteht aus Wo…
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Reihenhaus in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 325 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 325 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 4. Stock beste…
$6,49M
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Reihenhaus
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Fläche 245 m²
Zum Verkauf unter Bau Maisonette von 245 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 4. Stock …
$4,25M
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Reihenhaus in Municipality of Alimos, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Alimos, Griechenland
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Fläche 243 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 243 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 2. Stock beste…
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Reihenhaus
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Fläche 370 m²
Zu verkaufen Maisonette von 370 Quadratmetern in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Der dri…
$2,81M
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Reihenhaus in Municipality of Alimos, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Alimos, Griechenland
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Fläche 120 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 120 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 4. Stock beste…
$737,943
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Municipality of Alimos, Griechenland
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Fläche 156 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 156 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss be…
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Reihenhaus in Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
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Fläche 245 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 245 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. 7. Stock beste…
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Reihenhaus in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
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Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
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Fläche 151 m²
Zum Verkauf Maisonette von 151 qm in Attica. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss beste…
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Reihenhaus in Municipality of Kallithea, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Kallithea, Griechenland
Fläche 136 m²
Haus zu verkaufen mit einer Fläche von 136 Quadratmetern in Athen. Das Stadthaus befindet si…
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Reihenhaus in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 121 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 121 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 6. Stock beste…
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Fläche 126 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 126 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 1. Stock beste…
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Fläche 139 m²
Verkauf Maisonette von 139 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 4. Stock besteht aus ei…
$448,669
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Fläche 117 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 117 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 5. Stock beste…
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Fläche 116 m²
Verkauf Maisonette von 116 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 3. Stock besteht aus Wo…
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Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
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Fläche 245 m²
Zu verkaufen im Bau Maisonette von 245 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Ebenen. Das Erdges…
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Schlafräume 3
Fläche 133 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 133 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 4. Stock beste…
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