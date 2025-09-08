Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Athen-Süd
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Regionalbezirk Athen-Süd, Griechenland

Municipality of Glyfada
75
Municipality of Palaio Faliro
51
Municipality of Elliniko Argyroupoli
26
Municipality of Alimos
22
Zeig mehr
36 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 144 m²
Stockwerk 2/1
Verkauf unter Baumaisonette von 144 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 1. Stock beste…
$860,274
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Stockwerk 4/5
Verkauf unter Baumaisonette von 150 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 4. Stock beste…
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 2/1
Verkauf unter Baumaisonette von 120 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 4. Stock beste…
$731,525
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Tut TravelTut Travel
Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Alimos, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Alimos, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 256 m²
Stockwerk 2/1
Verkauf unter Baumaisonette von 256 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 6. Stock beste…
$3,45M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 3 zimmer in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Stockwerk 2/1
Verkauf unter Baumaisonette von 118 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 6. Stock beste…
$763,127
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
Stockwerk 2/1
Verkauf unter Baumaisonette von 180 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 8. Stock beste…
$1,06M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Stockwerk 5/6
Verkauf unter Baumaisonette von 130 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 5. Stock beste…
$994,875
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 240 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 3. Stock besteht aus 4 …
$3,51M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 6/1
Verkauf unter Baumaisonette von 160 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 5. Stock beste…
$1,40M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Alimos, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Alimos, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Stockwerk 6
Verkauf Maisonette von 135 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 6. Stock besteht aus 2 …
$1,29M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 175 m²
Stockwerk 2/1
Verkauf unter Baumaisonette von 175 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 7. Stock beste…
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 208 m²
Stockwerk 2/1
Verkauf unter Baumaisonette von 208 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 3. Stock beste…
$2,70M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Stockwerk 2/1
Verkauf unter Baumaisonette von 126 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 5. Stock beste…
$831,013
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Alimos, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Alimos, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 216 m²
Stockwerk 2/1
Verkauf unter Baumaisonette von 216 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 6. Stock beste…
$3,03M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Alimos, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Alimos, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 348 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 348 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, e…
$3,28M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Stockwerk 3
Verkauf Maisonette von 225 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 3. Stock besteht aus 3 …
$2,22M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Alimos, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Alimos, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 2/1
Verkauf unter Baumaisonette von 115 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 5. Stock beste…
$1,38M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 203 m²
Stockwerk 2/1
Verkauf unter Baumaisonette von 203 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 3. Stock beste…
$2,70M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 1 zimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Reihenhaus 1 zimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 132 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 132 qm in Athen. Die Maisonette hat eine Ebene. Ein herrlic…
$713,969
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 3 zimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Stockwerk 4
Verkauf Maisonette von 135 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 4. Stock besteht aus ei…
$936,353
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Alimos, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Alimos, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 243 m²
Stockwerk 2/3
Verkauf unter Baumaisonette von 243 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 2. Stock beste…
$2,98M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Maisonette von 185 qm in Athen .Die Maisonette hat 2 Werte. Der zweite Stock be…
$1,93M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Stockwerk 2/1
Verkauf unter Baumaisonette von 134 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 6. Stock beste…
$866,126
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 6 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 380 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 380 qm in Athen. Der Keller besteht aus einem Schlafzimmer…
$1,76M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Alimos, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Alimos, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Stockwerk 2/1
Verkauf Maisonette von 240 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 2. Stock besteht aus 2 …
$819,309
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 380 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 380 qm in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlafz…
$1,54M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Stockwerk 2/1
Verkauf unter Baumaisonette von 133 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 4. Stock beste…
$838,036
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 4
Fläche 230 m²
Etagenzahl 1
Eine schöne Villa steht im prestigeträchtigen Vorort von Athen, Voula, zum Verkauf. Dies ist…
$1,11M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 6 zimmer in Municipality of Alimos, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Alimos, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 287 m²
Stockwerk 3/1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 287 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$1,99M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 390 m²
Stockwerk -1/1
Verkauf Maisonette von 390 qm in Athen. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Keller besteht aus eine…
$1,64M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά

Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Athen-Süd

villen
cottages
reihenhäuser

Immobilienangaben in Regionalbezirk Athen-Süd, Griechenland

mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen