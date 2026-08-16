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Ferienhäuser in Regionalbezirk Athen-Süd, Griechenland

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Municipality of Glyfada
16
Municipality of Agios Dimitrios
13
Municipality of Elliniko Argyroupoli
5
Municipal Unit of Elliniko
4
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38 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 760 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 760 qm in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlafz…
$5,02M
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 70 qm in Attika. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Woh…
$242,045
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Alimos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Alimos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Alimos Pani Hügel, südlich von Athen, Maisonette von 200 m2 2-Ebene 3.-4. Stock in ausgezeic…
$1,22M
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Ferienhaus in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Fläche 215 m²
2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 215 Quadratmetern in Attica. Die erste Etage bes…
$354,195
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Ferienhaus in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Fläche 310 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 310 qm in Athen. Ein herrlicher Blick auf die Stadt, das Me…
$843,564
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Alimos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Alimos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 152 m²
Verkauf -- Wohnhaus -- Athen Süd: Alimos - Ano Kalamaki 152 m2, 3 Schlafzimmer, 2. Stock, Ba…
$291,341
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Glyfada südlich von Athen Aixoni Bereich, im Bau Luxus Maisonette 155mq.m gebaut nach hohen …
$1,05M
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Ferienhaus 9 Schlafzimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Ferienhaus 9 Schlafzimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 9
Fläche 564 m²
Zu verkaufen 4-stöckiges Haus von 564 qm in Athen. Der Untergeschoss besteht aus einem Abste…
$1,53M
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 55 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 55 qm in Attica. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Wohn…
$247,949
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Ferienhaus in Municipality of Glyfada, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Glyfada, Griechenland
Fläche 281 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 281 qm in Athen. Ein Blick auf die Stadt öffnet sich aus de…
$1,12M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Glyfada südlich von Athen Aixoni Bereich, im Bau Luxus Maisonette 128mq.m gebaut nach hohen …
$1,05M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 260 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 260 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
$897,339
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 390 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 390 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, Wohn…
$1,00M
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 500 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 500 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 4 Schlafzimm…
$1,48M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Glyfada südlich von Athen, Pyrnari Bereich, Maisonette von 147 qm Luxus-Bau, in ausgezeichne…
$908,985
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 305 m²
Kato Elliniko südlich von Athen, Maisonette 305 qm ultra-luxuriöse Konstruktion in einem bes…
$2,91M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 270 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 270 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer…
$2,48M
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Ferienhaus in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Fläche 239 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 239 m2 in Athen. Ein herrlicher Blick auf die Stadt, der Be…
$767,461
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
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Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Glyfada Süd in der Nähe des Zentrums der Gemeinde maisonette 130 neu gebaut Luxus-Bau von ho…
$990,561
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Ferienhaus in Municipality of Glyfada, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Glyfada, Griechenland
Fläche 150 m²
Ein zweigeschossiges Einfamilienhaus mit einer Gesamtfläche von 150 qm wird versteigert Aukt…
$1,59M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 270 m²
Zu verkaufen 4-stöckiges Haus von 270 qm in Athen. Das Untergeschoss besteht aus einem Schla…
$2,36M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 250 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$720,232
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 140 m²
Zu verkaufen - Wohn-Maisonette - Athen Süd: Glyfada - Golf 140 qm, 2 Schlafzimmer, 2 Badezim…
$501,107
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 312 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 312 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzim…
$743,846
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Fläche 150 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 150 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus einem Abstellrau…
$448,669
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 180 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, W…
$177,106
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 120 qm in Athen. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Wohn…
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Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
In Ano Glyfada werden zusammen 2 Immobilien mit einer Gesamtfläche von 92 qm verkauft. Sie b…
$226,081
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Ferienhaus 8 Schlafzimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Ferienhaus 8 Schlafzimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 526 m²
Verkauf Altbau 3-stöckiges Haus von 526 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmer…
$566,740
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 163 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 163 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Küc…
$212,528
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