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Villen in Regionalbezirk Athen-Süd, Griechenland

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Municipality of Agios Dimitrios
8
11 immobilienobjekte total found
Villa in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Villa
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 816 m²
Zu verkaufen 5-stöckige Villa von 816 qm in Attika. Der Keller besteht aus 3 Schlafzimmern, …
$2,36M
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Villa in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Villa
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 240 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 240 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$923,403
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Villa in Municipality of Glyfada, Griechenland
Villa
Municipality of Glyfada, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 380 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 380 qm in Athen. Der Keller besteht aus einem Schlafzimmer…
$1,77M
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Villa in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Villa
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 160 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus einem Abstel…
$2,48M
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Villa in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Villa
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 293 m²
Zu verkaufen im Bau 2-stöckige Villa von 293 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Sch…
$1,39M
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Villa in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Villa
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 540 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 540 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimm…
Preis auf Anfrage
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Villa in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Villa
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Fläche 1 200 m²
Verkauf 4-stöckige Villa von 1200 qm in Attica. Von den Fenstern gibt es einen herrlichen Bl…
$3,03M
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Villa in Municipality of Alimos, Griechenland
Villa
Municipality of Alimos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 287 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 287 qm in Athen. Halbkeller besteht aus einem Schlafzimmer…
$1,37M
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Villa in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Villa
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 420 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 420 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$1,83M
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Villa in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Villa
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 810 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 810 qm in Athen. Keller besteht aus 3 Schlafzimmern, einer …
$4,13M
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Villa 5 zimmer in Municipality of Glyfada, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Glyfada, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 270 m²
Villa zum Verkauf in Golf, Glyfada von Athen - Süd für 1.600.000 € ( Bestehend Nr. GK010 ). …
$1,68M
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Athen-Süd, Griechenland

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