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Wohnimmobilien in Regionalbezirk Pieria, Griechenland

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Katerini
81
Dion Olympos Municipality
51
Pydna Kolindros Municipality
34
Litochoro
21
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166 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Platamonas, Griechenland
Ferienhaus
Platamonas, Griechenland
Fläche 200 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus mit einer Fläche von 200 Quadratmetern an der Olympischen Rivi…
$519,331
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 280 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 280 qm an der Olympischen Küste. Halbgeschoss besteht aus W…
$454,573
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Peristasi, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Peristasi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 119 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 119 qm an der Olympischen Küste. Das Haus besteht aus 3 Schlafz…
$271,563
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DD CO DEDD CO DE
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Korinos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Korinos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 105 m²
Zu verkaufen im Bau 1-stöckiges Haus von 105 qm an der Olympischen Küste. Das Haus besteht a…
$82,650
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 121 m²
Zu verkaufen Wohnung von 121 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 1. St…
$129,878
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Reihenhaus in Katerini, Griechenland
Reihenhaus
Katerini, Griechenland
Fläche 413 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 413 qm an der Olympischen Küste. Die Maisonette hat 3 Ebenen…
$330,598
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Skotina, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Skotina, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 220 qm an der Olympischen Küste. Halbgeschoss besteht aus e…
$392,066
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Alonia, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Alonia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Zu verkaufen im Bau 2-stöckiges Haus von 140 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteh…
$105,083
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Sfendami, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Sfendami, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 300 qm an der Olympischen Küste. Keller besteht aus 2 Abste…
$354,213
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 130 m²
Zu verkaufen Wohnung von 130 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung hat 2 Ebenen. 3. Stock…
$206,624
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Ferienhaus in Katerini, Griechenland
Ferienhaus
Katerini, Griechenland
Fläche 286 m²
2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 286 Quadratmetern an der Olympischen Riviera. Di…
$468,452
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 119 m²
Zu verkaufen Wohnung von 119 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im Erdge…
$131,059
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Reihenhaus in Litochoro, Griechenland
Reihenhaus
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 184 m²
Zum Verkauf Maisonette von 184 qm an der Olympischen Küste. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 1. …
$377,827
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Wohnung in Katerini, Griechenland
Wohnung
Katerini, Griechenland
Fläche 137 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 137 Quadratmetern an der Olympischen Riviera. Die W…
$260,328
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Makrygialos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Makrygialos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 259 m²
Zu verkaufen im Bau 2-stöckiges Haus von 259 qm an der Olympischen Küste. Halbgeschoss beste…
$230,238
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Villa in Makrygialos, Griechenland
Villa
Makrygialos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 150 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 150 qm an der Olympischen Küste. Das Erdgeschoss besteht a…
$826,496
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Villa in Nea Agathoupoli, Griechenland
Villa
Nea Agathoupoli, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 300 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 300 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus 2 …
$559,813
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Zum Verkauf Wohnung von 140 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 4. Sto…
$315,249
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Platamonas, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Platamonas, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 99 m²
Zu verkaufen Wohnung von 99 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 1. Sto…
$227,877
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Nea Agathoupoli, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Nea Agathoupoli, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 360 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 360 qm an der Olympischen Küste. Halbgeschoss besteht aus W…
$472,283
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Peristasi, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Peristasi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 188 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 188 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus 3 Abst…
$126,845
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Zu verkaufen Wohnung von 45 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 1. Sto…
$100,360
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Villa in Peristasi, Griechenland
Villa
Peristasi, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 170 m²
Zu verkaufen im Bau 2 -stöckige Villa von 170 qm an der Olympischen Küste. Das Erdgeschoss b…
$152,386
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Villa in Platamonas, Griechenland
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Platamonas, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 335 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 335 qm an der Olympischen Küste. Das Erdgeschoss besteht a…
$495,898
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Sfendami, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Sfendami, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 130 qm an der Olympischen Küste. Das Haus besteht aus 3 Schlafz…
$126,712
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Reihenhaus in Korinos, Griechenland
Reihenhaus
Korinos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 210 m²
Zu verkaufen Maisonette von 210 Quadratmetern an der Olympischen Küste .Die Maisonette hat 3…
$236,142
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Zu verkaufen Wohnung von 45 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 1. Sto…
$100,360
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Villa in Katerini, Griechenland
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Katerini, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 500 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 500 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Erdgescho…
$380,535
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Reihenhaus in Litochoro, Griechenland
Reihenhaus
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Zum Verkauf Maisonette von 90 qm an der Olympischen Küste. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdg…
$265,221
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Fläche 210 m²
Zu verkaufen im Bau Maisonette von 210 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Die Maisonett…
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