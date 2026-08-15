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Wohnimmobilien in Kallithea, Griechenland

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wohnungen
43
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213 immobilienobjekte total found
Villa in Kallithea, Griechenland
Band Neu
Villa
Kallithea, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Etagenzahl 2
Eine atemberaubende Villa in der begehrten Gegend von Kassandra, Kallithea. Dieses moderne W…
$794,763
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Vista Estate
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Entdecken Sie einen anspruchsvollen urbanen Rückzug auf Boulevard, ein modernes Wohngebiet, …
$323,579
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International Property Alerts
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Entdecken Sie einen anspruchsvollen urbanen Rückzug auf Boulevard, ein modernes Wohngebiet, …
$318,786
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Immobilienagentur
International Property Alerts
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 100 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 5. Stock. Es b…
$507,705
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Grekodom Development
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Villa 2 zimmer in Kallithea, Griechenland
Villa 2 zimmer
Kallithea, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 708 m²
Einzigartige Maisonette mit einem luxuriösen Pool, an einem bemerkenswerten Ort in Kassandra…
$1,08M
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Halkidiki Properties
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Wohnung 1 zimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 1 zimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Wohnung mit durchdachtem Layout, modernen Finishing-Materialien und intelligenten Design-Lös…
$291,311
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 zimmer in Kallithea, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Kallithea, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Eine wunderbare Wohnung in einer großartigen Lage in Kassandra, Chalkidiki, nur einen kurzen…
$162,891
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Halkidiki Properties
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 86 m²
Zu verkaufen Wohnung von 86 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht a…
$245,587
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Grekodom Development
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Haus 6 zimmer in Kallithea, Griechenland
Haus 6 zimmer
Kallithea, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 5 000 m²
Moderne Maisonette mit Meerblick in Nea Fokaia Kassandra, Nea Fokaia Renovierte, bezug…
$631,270
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Opus Residence ist das neueste Wohnprojekt in Kallithea, Athen, Griechenland und bietet ein …
$354,647
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International Property Alerts
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Entdecken Sie einen anspruchsvollen urbanen Rückzug auf Boulevard, ein modernes Wohngebiet, …
$286,006
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International Property Alerts
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Entdecken Sie einen anspruchsvollen urbanen Rückzug auf Boulevard, ein modernes Wohngebiet, …
$307,198
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International Property Alerts
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Entdecken Sie einen anspruchsvollen urbanen Rückzug auf Boulevard, ein modernes Wohngebiet, …
$302,378
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International Property Alerts
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Entdecken Sie einen anspruchsvollen urbanen Rückzug auf Boulevard, ein modernes Wohngebiet, …
$388,294
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Wohnung 3 zimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 3/3
Orelia ist ein moderner Wohnkomplex in Callithea, ein vielversprechendes Gebiet mit großem W…
$288,961
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Consulting VP Park SRL
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 103 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 103 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es b…
$413,248
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Grekodom Development
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Wohnung 2 zimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 1/5
🇩🇪 Bella Vista Golden Visa Residences – Athen, Griechenland Bella Vista Golden Visa Resid…
$304,374
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kallithea, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kallithea, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht eine moderne, unterbauliche Erdgeschosswohnung mit einem Innenraum von 34 …
$135,353
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Vista Estate
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Entdecken Sie einen anspruchsvollen urbanen Rückzug auf Boulevard, ein modernes Wohngebiet, …
$302,022
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International Property Alerts
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Wohnung 1 zimmer in Kallithea, Griechenland
Wohnung 1 zimmer
Kallithea, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/1
Einführung einer atemberaubenden Wohnung in Halkidiki, Griechenland, derzeit im Bau. Genieße…
$136,692
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Halkidiki Properties
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 102 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 102 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es b…
$407,344
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Grekodom Development
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Haus 2 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Die Maisonette befindet sich in einem beliebten Touristendorf Kallithea 450 Meter zum Sandst…
$288,448
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Haus 1 Schlafzimmer in Kallithea, Griechenland
Haus 1 Schlafzimmer
Kallithea, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Diese Maisonette befindet sich in einem beliebten Touristendorf Kallithea in seinem Zentrum …
$167,727
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Villa in Kallithea, Griechenland
Villa
Kallithea, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Property Code: HPS5675 - Villa FOR SALE in Kassandra Kallithea for € 340.000 . This 85 sq. …
$391,290
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kallithea, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kallithea, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Objekt-Code: HPS5031 - Wohnung zum Verkauf in Kassandra Kallithea für € 215.000 . Diese 68,2…
$247,749
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Wohnung 1 zimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 1 zimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Wohnung mit geräumigem Layout, modernen Finishing-Materialien und intelligenten Design-Lösun…
$302,964
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Entdecken Sie einen anspruchsvollen urbanen Rückzug auf Boulevard, ein modernes Wohngebiet, …
$388,837
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Opus Residence ist das neueste Wohnprojekt in Kallithea, Athen, Griechenland, und bietet zei…
$293,044
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 67 m²
Zu verkaufen Wohnung von 67 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 6. Stock. Es besteht a…
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Grekodom Development
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Entdecken Sie einen anspruchsvollen urbanen Rückzug auf Boulevard, ein modernes Wohngebiet, …
$346,536
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