Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Aiginio
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Aiginio, Griechenland

;
häuser
3
3 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Aiginio, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Aiginio, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 320 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 320 qm an der Olympischen Küste. Keller besteht aus 3 Abste…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Aiginio, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Aiginio, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 300 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Erdgeschos…
$312,888
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Aiginio, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Aiginio, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 355 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 355 qm an der Olympischen Küste. Halbgeschoss besteht aus e…
$271,563
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen