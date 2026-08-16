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Wohnungen in Regionalbezirk Pieria, Griechenland

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Katerini
27
Dion Olympos Municipality
10
Litochoro
8
Pydna Kolindros Municipality
3
40 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 121 m²
Zu verkaufen Wohnung von 121 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 1. St…
$129,878
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 130 m²
Zu verkaufen Wohnung von 130 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung hat 2 Ebenen. 3. Stock…
$206,624
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 119 m²
Zu verkaufen Wohnung von 119 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im Erdge…
$131,059
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Wohnung in Katerini, Griechenland
Wohnung
Katerini, Griechenland
Fläche 137 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 137 Quadratmetern an der Olympischen Riviera. Die W…
$260,328
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Zum Verkauf Wohnung von 140 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 4. Sto…
$315,249
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Platamonas, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Platamonas, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 99 m²
Zu verkaufen Wohnung von 99 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 1. Sto…
$227,877
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Zu verkaufen Wohnung von 45 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 1. Sto…
$100,360
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Zu verkaufen Wohnung von 45 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 1. Sto…
$100,360
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
Zum Verkauf alte Bauduplex von 120 qm an der Olympischen Küste. Das Duplex befindet sich im …
$92,095
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Peristasi, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Peristasi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Zum Verkauf Wohnung von 100 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im Erdges…
$141,685
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Zum Verkauf Wohnung von 80 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 1. Stoc…
$188,913
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Wohnung in Katerini, Griechenland
Wohnung
Katerini, Griechenland
Fläche 101 m²
Wohnung zum Verkauf von 101 Quadratmetern an der Olympischen Riviera. Die Wohnung befindet s…
$137,108
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Zu verkaufen Wohnung von 90 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 2. Sto…
$253,852
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 55 m²
Zu verkaufen Wohnung von 55 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 3. Sto…
$100,360
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ritini, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ritini, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 130 m²
Zum Verkauf Duplex von 130 qm an der Olympischen Küste. Das Duplex befindet sich im 1. Stock…
$212,528
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 117 m²
Zu verkaufen Wohnung von 117 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 1. St…
$262,790
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 67 m²
Zu verkaufen Wohnung von 67 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 1. Sto…
$102,722
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
Zum Verkauf Wohnung von 110 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 4. Sto…
$141,685
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Zu verkaufen Wohnung von 45 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 1. Sto…
$100,360
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ritini, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ritini, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 107 m²
Zum Verkauf Wohnung von 107 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im Erdges…
$165,299
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
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Katerini, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Zu verkaufen Wohnung von 45 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 2. Sto…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
Zum Verkauf Wohnung von 60 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im Halbges…
$126,336
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Wohnung in Katerini, Griechenland
Wohnung
Katerini, Griechenland
Fläche 65 m²
Wohnung zum Verkauf von 65 Quadratmetern an der Olympischen Riviera. Die Wohnung befindet si…
$108,148
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Makrygialos, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Makrygialos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 49 m²
Zum Verkauf Duplex von 49 qm an der Olympischen Küste. Das Duplex befindet sich im 1. Stock …
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Wohnung in Katerini, Griechenland
Wohnung
Katerini, Griechenland
Fläche 200 m²
Verkauf Duplex Fläche von 200 Quadratmetern im Norden Griechenlands. Das Duplex befindet sic…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 137 m²
Zum Verkauf Duplex von 137 qm an der Olympischen Küste. Das Duplex befindet sich im 1. Stock…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Zu verkaufen Wohnung von 70 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im Erdges…
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Wohnung in Nea Efesos, Griechenland
Wohnung
Nea Efesos, Griechenland
Fläche 146 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 146 Quadratmetern an der Olympischen Riviera im Bau…
$99,621
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
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Katerini, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 85 m²
Zu verkaufen Wohnung von 85 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 4. Sto…
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Wohnung 3 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 105 m²
Zu verkaufen Wohnung von 105 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 1. St…
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Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Pieria

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

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