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Wohnimmobilien in Platamonas, Griechenland

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9 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Platamonas, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Platamonas, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 99 m²
Zu verkaufen Wohnung von 99 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 1. Sto…
$227,877
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Platamonas, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Platamonas, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 200 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus einem …
$590,354
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Haus 4 zimmer in Platamonas, Griechenland
Haus 4 zimmer
Platamonas, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Platamonas, Kavala: ZU VERKAUFEN: Haus, 140 qm, in 2 Ebenen, in der Ebene Bäume, am höchsten…
$256,244
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Villa in Platamonas, Griechenland
Villa
Platamonas, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 500 m²
Im Bau befindliche 5-stöckige Villa von 500 Quadratmetern an der Olympischen Küste zu verkau…
$941,901
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Platamonas, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Platamonas, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 280 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 280 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Der Untergesch…
$578,547
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Platamonas, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Platamonas, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 340 m²
Zu verkaufen 3 -stöckiges Haus von 340 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Erdgescho…
$572,644
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Villa in Platamonas, Griechenland
Villa
Platamonas, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 335 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 335 qm an der Olympischen Küste. Das Erdgeschoss besteht a…
$495,898
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Ferienhaus 8 Schlafzimmer in Platamonas, Griechenland
Ferienhaus 8 Schlafzimmer
Platamonas, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 360 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 360 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus 2 …
$649,390
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Platamonas, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Platamonas, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 3 - Stockwerk mit 300 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Erdgeschoss b…
$885,531
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