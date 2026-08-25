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Wohnungen am Meer in Tsada, Zypern

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2 Zimmer
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4 Zimmer
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3 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 zimmer in Tsada, Zypern
Wohnung 5 zimmer
Tsada, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 236 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Tsada, Paphos, Zypern
$1,98M
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Wohnung 4 zimmer in Tsada, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Tsada, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 109 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Tsada, Paphos, Zypern
$1,20M
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Wohnung 5 zimmer in Tsada, Zypern
Wohnung 5 zimmer
Tsada, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 325 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Tsada, Paphos, Zypern
$1,98M
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Immobilienangaben in Tsada, Zypern

mit Garten
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