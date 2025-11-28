Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Tsada
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Tsada, Zypern

2 Zimmer
34
3 Zimmer
38
4 Zimmer
18
10 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Tsada, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tsada, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Diese 2-Zimmer-Eigenschaft ist Teil eines Luxus-Lifestyle-Resort, das mit vielen Vorteilen u…
$1,04M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 3 Schlafzimmer in Tsada, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tsada, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
Zugegriffen über einen schattierten privaten Innenhof, diese Eigenschaft Himmel-hohe Glaswän…
$1,49M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 2 Schlafzimmer in Tsada, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tsada, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Diese 2-Zimmer-Eigenschaft ist Teil eines Luxus-Lifestyle-Resort, das mit vielen Vorteilen u…
$1,00M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
OneOne
Wohnung 3 Schlafzimmer in Tsada, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tsada, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
Zugegriffen über einen schattierten privaten Innenhof, diese Eigenschaft Himmel-hohe Glaswän…
$1,49M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 3 Schlafzimmer in Tsada, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tsada, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
Zugegriffen über einen schattierten privaten Innenhof, diese Eigenschaft Himmel-hohe Glaswän…
$1,45M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 2 Schlafzimmer in Tsada, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tsada, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Diese 2-Zimmer-Eigenschaft ist Teil eines Luxus-Lifestyle-Resort, das mit vielen Vorteilen u…
$1,04M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Estate Service 24Estate Service 24
Wohnung in Tsada, Zypern
Wohnung
Tsada, Zypern
Dieses außergewöhnliche Stück landwirtschaftlicher Flächen ist in Tsada eingebettet, nur ein…
$241,988
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung 2 Schlafzimmer in Tsada, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tsada, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Diese 2-Zimmer-Eigenschaft ist Teil eines Luxus-Lifestyle-Resort, das mit vielen Vorteilen u…
$996,759
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Wohnung in Tsada, Zypern
Wohnung
Tsada, Zypern
Verkauf: Ein großes, offenes Feld mit einer Grundstücksgröße von 13,241 Quadratmetern, befin…
$207,418
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
AuraAura
Wohnung 3 Schlafzimmer in Tsada, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tsada, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
Zugegriffen über einen schattierten privaten Innenhof, diese Eigenschaft Himmel-hohe Glaswän…
$1,45M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Fox Smart Estate Agency
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano

Immobilienangaben in Tsada, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen