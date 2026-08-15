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Villen mit Pool in Paphos, Zypern

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11 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Paphos, Zypern
Premium Premium
Villa 3 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 14 m²
Kings Beach Villas Die Kings Beach Villas befinden sich in der begehrten Wohngegend „Gräb…
$569,647
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Bauherr
Stasis Estates
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 410 m²
For sale: 3-bedroom, 4-bathroom villa in the exclusive ORION VILLAS project, located in the …
$1,00M
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
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Fläche 455 m²
For sale: 3-bedroom, 4-bathroom villa in the exclusive ORION VILLAS project, located in the …
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 266 m²
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$703,608
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 355 m²
For sale: Elegant three-bedroom villa at Premier Residences, offering the perfect balance of…
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 255 m²
For sale: Almond Tree villa with 4 bedrooms in central Paphos. A modern project by a reli…
$1,35M
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 390 m²
For sale: Elegant three-bedroom villa at Premier Residences — offering the perfect balance o…
$563,276
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Villa in Paphos, Zypern
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Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 266 m²
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$679,958
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 610 m²
For sale: exclusive 4-bedroom villa in Davanti Mare, Paphos. This contemporary villa perf…
$1,59M
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Villa 5 zimmer in Paphos, Zypern
Villa 5 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 198 m²
Introducing Harmony Residences 2 - an exquisite enclave of 12 luxurious villas situated alon…
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Villa 3 zimmer in Paphos, Zypern
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Paphos, Zypern
Zimmer 3
Fläche 332 m²
Olivia Homes is an exclusive villa development in Cyprus, offering the perfect blend of luxu…
$556,110
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Immobilienangaben in Paphos, Zypern

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