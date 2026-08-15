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Villen am Meer in Paphos, Zypern

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6 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Paphos, Zypern
Premium Premium
Villa 3 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 14 m²
Kings Beach Villas Die Kings Beach Villas befinden sich in der begehrten Wohngegend „Gräb…
$569,647
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Bauherr
Stasis Estates
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Villa 4 zimmer in Paphos, Zypern
Villa 4 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 127 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Paphos, Zypern
$864,000
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Villa 5 zimmer in Paphos, Zypern
Villa 5 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 310 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Paphos, Zypern
$2,11M
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Villa 5 zimmer in Paphos, Zypern
Villa 5 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 205 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Paphos, Zypern
$1,79M
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Villa 5 zimmer in Paphos, Zypern
Villa 5 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Paphos, Zypern
$1,07M
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Villa 5 zimmer in Paphos, Zypern
Villa 5 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 197 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Paphos, Zypern
$655,379
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LDV InvestLDV Invest

Immobilienangaben in Paphos, Zypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
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