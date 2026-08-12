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Mansions am Meer in Zypern

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Germasogeia
4
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Herrenhaus 4 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Herrenhaus 4 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 310 m²
Luxus Strand Maisonette zum Verkauf in der Germasogeia Tourist Area, Limassol. Dieses komple…
$951,883
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Immobilienangaben in Zypern

mit Garten
Günstige
Luxuriös
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