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Villen mit Pool in Limassol Municipality, Zypern

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Tserkezoi Municipality
3
1 immobilienobjekt total found
Villa 5 zimmer in Limassol, Zypern
Villa 5 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 5
Fläche 430 m²
Five bedroom luxury villa under construction, with basement, for sale in Agios Athanasios - …
$1,50M
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Immobilienangaben in Limassol Municipality, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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